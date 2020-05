Em Espanha o uso de máscara passa a ser obrigatório. Multas podem ir dos 100 aos 600 euros

A partir desta quinta-feira, o uso de máscara passa a ser obrigatório não só em transportes públicos mas também em todos os locais públicos onde a distância de segurança entre pessoas não pode ser garantida.



Apenas as crianças com menos de 6 anos estão excluídas desta obrigatoriedade e a forma como se vai sancionar quem não cumprir está ainda a ser estudada.







De acordo com o jornal El País a citar o Ministério do Interior espanhol, estas multas ainda estão a ser estudadas. O Ministério do Interior confirma apenas que estão a estudar as medidas sancionatórias e vão agir "em proporcionalidade".