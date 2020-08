Em menos de 30 anos derreteram 28 biliões de toneladas de gelo na Terra

imagens de satélite dos pólos, cordilheiras montanhosas e glaciares, e concluiu que derreteram

efeito de estufa que foi intensificado pela

Os especialistas das universidades de Leeds e Edimburgo e do Colégio Universitário de Londres descrevem o degelo como "impressionante" e referem que, até ao final do século, o nível da água poderá subir um metro como consequência.Os cientistas deixam o alerta de que o degelo nestas quantidades tem outras consequências. A Terra perderá a capacidade de reflectir luz solar e irá aquecer mais depressa, e a água gelada proveniente de glaciares derretidos ameaça ecossistemas e comunidades em vários pontos do planeta.