"Em Portugal estamos todos reconciliados com o euro", afirma António Costa

O primeiro-ministro defendeu este sábado que em Portugal os cidadãos estão reconciliados com o euro e apontou que a resposta atual da União Europeia à crise da Covid-19 é exemplo de uma estratégia de "recuperação sã, sem austeridade".

António Costa falava numa conferência de imprensa conjunta com o vice-chanceler alemão, Olaf Scholz, depois de confrontado com críticas do Bloco de Esquerda e PCP no sentido de que o Governo não executa os orçamentos por causa das regras de disciplina financeira impostas pela pertença de Portugal à zona euro.

"Em Portugal, esse debate está ultrapassado. Estamos todos reconciliados com o euro e espero que estejamos todos reconciliados com a ideia de que a austeridade não é o caminho a seguir", reagiu o líder do executivo português.