Em vez da máscara... homem usa cobra para tapar boca e nariz dentro de autocarro

Os passageiros de um autocarro ficaram em choque quando repararam que um homem usava uma cobra gigante para cobrir a boca e o nariz em vez de uma máscara, dentro do transporte público. O caso ocorreu esta segunda-feira em Salford, na Inglaterra.O homem usava o réptil ao pescoço como um cachecol, que cobria a cara, enquanto fazia a viagem de autocarro.Os restantes passageiros ficaram ainda mais espantados quando o homem, que infringia as regras para combater a Covid-19, tirou a cobra do pescoço e a pousou no varão de apoio do transporte.O animal enrolou-se nos apoios do autocarro numa cena que os passageiros descrevem como "definitivamente divertida".Uma mulher que presenciou o momento insólito disse ao Manchester Evening News que o passageiro tinha o animal enrolado à volta da cara como uma máscara quando entrou no autocarro."Inicialmente pensei que se tratava de uma máscara diferente mas depois ele deixou a cobra andar pelos apoios. Ninguém ficou muito incomodado mas um homem filmou o momento", disse a testemunha.