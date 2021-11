A Agência Europeia do Medicamento deu luz verde, esta quinta-feira, para dois tratamento à Covid-19 com recurso a anticorpos.



Ronapreve e Regkirona foram identificados pela Comissão Europeia como terapias promissoras no âmbito da estratégia da União Europeia para a tratar a Covid-19.





Os tratamentos serão serem usados ??durante a fase inicial da infeção da Covid e é baseado em anticorpos monoclonais antivirais.