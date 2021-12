EMA diz que ainda é cedo para saber se é necessário adaptar vacinas da Covid contra novas variantes

A diretora da Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) afirmou esta terça-feira que ainda é cedo para saber se é necessário adaptar as atuais vacinas contra a covid-19 à Ómicron, ou outras variantes que surjam.

Numa conferência de imprensa que serviu para fazer também o balanço do ano, Emer Cooke afirmou que uma das prioridades da agência nesta fase da pandemia é estar preparada para a eventual necessidade de adaptar as vacinas existentes, mas ressalvou que "esse ainda não é o caso" e sublinhou que "todos os dados" disponíveis apontam para que as vacinas atualmente administradas na União Europeia protegem contra morte, doença grave ou hospitalização.

Apontando que faz esta terça-feira precisamente um ano que a EMA aprovou a primeira vacina contra a covid-19 na União Europeia - a da BionTech-Pfizer, que recebeu luz verde da agência a 21 de dezembro de 2020 -, Cooke assumiu que, por essa altura, "não esperava que, passado um ano, ainda houvesse pandemia", mas constatou que "a situação epidemiológica continua muito preocupante", com um aumento considerável das infeções.