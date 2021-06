Emabaixada da Rússia diz que "senhora ´ativista` pode voltar tranquilamente para casa"

A embaixada da Rússia em Lisboa disse esta quinta-feira que "a senhora ativista pode voltar tranquilamente para casa", numa reação à transferência não autorizada de dados de Portugal para a Rússia sobre cidadãos russos residentes em Portugal.

Numa nota publicada na página oficial do Facebook a embaixada da Rússia em Lisboa considera ainda que "o ruído levantado" sobre a transferência não autorizada de dados para a Rússia e embaixada russa "é construído no desejo dos ditos ativistas de se exercitarem na autodisciplina através da politização de tudo".

"Estamos bem cientes de como as autoridades portuguesas cuidam dos dados pessoais. No que diz respeito ao ruído levantado neste terreno, sem dúvida é construído no desejo dos ditos ativistas de exercitarem-se na autodisciplina através da politização de tudo", lê-se na página do Facebook da embaixada da Rússia em Portugal.