A Embaixada de Angola em Portugal abriu um livro de condolências em memória do antigo Presidente de Angola José Eduardo dos Santos, nas suas instalações na Avenida da Liberdade, em Lisboa.O livro poderá ser assinado até sexta-feira, entre as 10h00 e as 16h30, por todos os que queiram prestar uma última homenagem ao ex-Chefe de Estado Angolano, segundo refere a Embaixada.José Eduardo dos Santos morreu na passada sexta-feira, dia 8 de julho, na cidade espanhola de Barcelona.