Embaixada dos EUA em Espanha isolada devido a pacote suspeito

Na quarta-feira, um funcionário ficou ferido quando uma carta que tratava explodiu, na embaixada da Ucrânia. Um segundo pacote foi encontrado numa empresa espanhola de armamento. A Polícia Nacional foi chamada à empresa Instalaza, na cidade de Saragoça, região de Aragão (nordeste de Espanha), e fez explodir de forma controlada o artefacto que estava no envelope. A Comissão Europeia considera a vaga de ataques como "incidentes muito graves e sérios", no entanto se recusa-se a "especular" sobre quais poderão ser as motivações.

A embaixada dos estados unidos, em Madrid, em Espanha, foi isolada, esta quinta-feira, pela polícia depois de um pacote supeito ter sido detetado no edifício, revelou o jornal La voz de Galícia. Caso se venha a confirmar que se trata de um envelope com explosivos, esta será a sexta situação do género ocorrida nas últimos dois dias.