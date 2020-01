Embaixada prepara retirada de portugueses de Wuhan devido ao coronavírus

A embaixada de Portugal em Pequim, na China, está a preparar um plano para retirar com rapidez os cidadãos portugueses que queiram sair da cidade de Wuhan, cidade onde o surto de coronavírus foi detetado pela primeira vez. O anúncio foi feito pelo Consulado esta segunda-feira, em declarações à RTP.



O Consulado referiu que está a tratar das autorizações necessárias para que um avião possa chegar à localidade a fim de realizar o transporte dos portugueses.





por um voo com escala em Xangai.

De acordo com as mesmas declarações, está a ser preparada a saída dos cidadãos em articulação com a embaixada de Portugal em Pequim. Ao que tudo indica, o percurso, antes da chegada a Lisboa, deve passar

O Governo português já admitiu a retirada de portugueses de Wuhan. No entanto, tal vai acontecer se a medida for viável tendo em conta as regras de saúde pública. As "viagens não essenciais" à China foram desaconselhadas.



Recorde que mais de 2500 pessoas já foram afetadas pelo vírus. Há registo de pelo menos 80 mortes.