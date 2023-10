Dor Shapira, embaixador de Israel em Portugal, anunciou, esta segunda-feira, na rede social X (antigo Twitter), que Israel não vai participar na Web Summit devido às "declarações ultrajantes proferidas pelo Diretor Executivo da conferência, Paddy Cosgrave".



O embaixador acusou Paddy de ser "incapaz de pôr de lado as suas opiniões políticas extremistas e de denunciar as atividades terroristas do Hamas contra pessoas inocentes".





"Dezenas de empresas já cancelaram a sua participação nesta conferência, e encorajamos outras a fazê-lo. Devemos ter tolerância zero em relação aos atos terroristas e de

terror