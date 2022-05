Embaixador da UE adverte para escalada de tensão com Reino Unido 

O embaixador da União Europeia (UE) no Reino Unido, João Vale de Almeida, antecipou esta quinta-feira uma "escalada" de tensão se Londres cumprir a ameaça de anular unilateralmente partes do Protocolo da Irlanda do Norte que assinou com Bruxelas.

"O unilateral pede o unilateral. A ação pede a reação", alertou o português, em declarações a jornalistas, depois de a ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, ter anunciado uma proposta de lei para suprimir as disposições que considera problemáticas do tratado.

"É isso que queremos, uma escalada sobre a Irlanda do Norte neste momento? Penso que não", disse Vale de Almeida.