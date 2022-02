Melinda Simmons, embaixadora do Reino Unido na Ucrânia, mudou-se esta sexta-feira de Kiev, capital ucraniana onde fica a embaixada, para Lviv, a oeste do País, por receios de um eventual ataque e consequente invasão por parte das forças russas.A notícia é avançada pela Sky News, que refere "preocupação com a ameaça russa".