Embaixadores árabes no Brasil pedem reunião urgente com Bolsonaro

Polémica visita do presidente brasileiro a Israel na origem do pedido de reunião.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 19:33

Os embaixadores dos países árabes e islâmicos acreditados no Brasil pediram uma reunião urgente com o presidente do país, Jair Bolsonaro, que deve regressar a Brasília na quinta-feira após uma polémica visita a Israel. Os embaixadores representam 41 países, entre nações árabes e outras não árabes mas igualmente muçulmanas.

Apesar de no pedido de audiência se citar como motivo a apresentação de cumprimentos a Bolsonaro, que tomou posse em 1 de janeiro, a razão do encontro e da urgência é a viagem a Israel e a mudança de postura do governo brasileiro em relação ao Médio Oriente.



Em Israel, Bolsonaro deixou a tradicional neutralidade brasileira de lado, tratou o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, de "irmão" e prometeu um alinhamento total do Brasil com a política dele.

Para o mundo árabe e muçulmano foram dois gestos de Bolsonaro considerados ofensivos pela maioria e, para alguns mais radicais, uma declaração de hostilidade. Primeiro, Bolsonaro anunciou a criação de um escritório de negócios do Brasil em Jerusalém, cidade disputada por Israel e pela Palestina e considerada pelos árabes ocupada ilegalmente pelo exército israelita, e, num outro momento, o brasileiro visitou o Muro das Lamentações, que fica na parte de Jerusalém que os árabes consideram seu território, sem ter pedido qualquer autorização à Autoridade Palestina.

O governo da Palestina já anunciou que vai retirar o seu embaixador no Brasil para consultas, um gesto que em diplomacia significa grave descontentamento de um país com o outro, e a Liga Árabe, que reúne 22 países, vai fazer uma reunião extraordinária para tratar da nova postura brasileira para a região, avaliando que o Brasil, até agora parceiro neutro de uma eventual solução para o conflito entre palestinos e israelitas, passou a ser parte do problema ao aliar-se a Telavive.Além de uma provável reprovação diplomática, a nova posição brasileira pró-Israel pode redundar num enorme prejuízo para o Brasil, que exporta para o mundo árabe milhares de milhões de euros nas mais diversas mercadorias, nomeadamente carne de boi e de aves.