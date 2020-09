Embarcação com cinco cadáveres encontrada ao largo da ilha cabo-verdiana do Sal

Uma pequena embarcação de pesca com cinco cadáveres em "avançado estado de decomposição" foi encontrada esta segunda-feira ao largo da costa norte da ilha cabo-verdiana do Sal, disse à Lusa fonte da autoridade marítima de Cabo Verde.

De acordo com a mesma fonte, a embarcação de boca aberta, descrita como uma "piroga", de fabrico artesanal, "não é cabo-verdiana", decorrendo diligências com as autoridades marítimas de países vizinhos, na costa africana, para apurar a sua origem.

"A piroga foi avistada durante a manhã ao largo da costa norte da ilha do Sal por uma embarcação de pesca, que a rebocou para terra. Os corpos estavam em avançado estado de decomposição e não ainda não foram identificados", precisou a mesma fonte da Capitania dos Portos do Barlavento de Cabo Verde.

Não há qualquer sobrevivente e o caso foi participado às autoridades policiais cabo-verdianas para investigação.