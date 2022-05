Embargo acordado cortará 90% das importações de petróleo da Rússia até final do ano

O embargo ao petróleo russo esta segunda-feira acordado em Bruxelas pelos líderes europeus irá reduzir em cerca de 90% as importações de petróleo da Rússia pelo bloco comunitário até ao final do ano, destacou esta segunda-feira a presidente da Comissão Europeia.

Numa mensagem publicada na sua conta oficial na rede social Twitter, Ursula von der Leyen saúda o acordo em torno do sexto pacote de sanções à Rússia, que a presidente da Comissão apresentara há quase um mês, e sublinha que o mesmo representará praticamente o fim das importações de petróleo da Rússia dentro de sensivelmente seis meses, mesmo com as alterações e exceções temporárias introduzidas, designadamente o embargo numa primeira fase aplicar-se apenas às importações de petróleo por via marítima.

"Isto irá efetivamente cortar cerca de 90% das importações de petróleo da Rússia para a UE até ao final do ano", escreveu Von der Leyen.

I am glad that tonight leaders agreed in principle on the sixth sanctions package. This is an important step forward.



We also agreed to work on a mechanism to provide Ukraine with a new, exceptional macro-financial assistance package of up to €9 billion.