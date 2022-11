Embargo da UE ao petróleo e derivados russos vai subir tensão no mercado

O próximo embargo da União Europeia (UE) ao petróleo bruto e aos derivados do petróleo russos vai aumentar a tensão no mercado, advertiu esta terça-feira a Agência Internacional de Energia (AIE).

No relatório mensal sobre o mercado petrolífero, a AIE assinala que este embargo, que entrará em vigor a cicno de dezembro para as importações de petróleo e a cinco de fevereiro para os derivados, acrescentará "mais pressão" sobre os mercados, especialmente no mercado do gasóleo, que é "excecionalmente apertado".

Acrescenta que a proposta do G7 de impor um preço máximo para as compras de petróleo russo "pode aliviar as tensões, mas uma miríade de incertezas e desafios logísticos permanece".