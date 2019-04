Embargo dos EUA ao petróleo de Nicolás Maduro entrou hoje em vigor

Qualquer empresa dos EUA está proibida de comprar petróleo da companhia petrolífera estatal PDVSA ou de qualquer uma das suas subsidiárias.

Por Lusa | 07:56

O embargo dos Estados Unidos ao petróleo venezuelano entrou este domingo em vigor, com o objetivo declarado de pressionar a queda do regime do Presidente Nicolás Maduro, visando o pilar da frágil economia venezuelana.

O embargo proíbe qualquer empresa dos EUA de comprar petróleo da companhia petrolífera estatal PDVSA ou de qualquer uma das suas subsidiárias, e qualquer entidade estrangeira de usar o sistema bancário dos EUA para comprar o 'ouro negro' venezuelano.

Esta é uma das medidas anunciadas pelo Presidente norte-americano Donald Trump para derrubar o Governo venezuelano em favor do autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, reconhecido pela maioria da comunidade internacional, incluindo Portugal.