Emigrante português esfaqueia filho, sequestra mulher e atira carro de precipício na Suíça

O carro foi localizado às 8h50 graças à geolocalização de um telemóvel, três horas após o sequestro. "Ele tinha deixado um bilhete em casa sugerindo que queria acabar com a vida, mas sem mencionar a esposa", disse o investigador Nicolas Aubert.



O marido já tinha uma ordem de afastamento da ex-companheira, que acabou por se ir refugiar com os dois filhos adultos, onde se sentia mais segura.



O filho de 24 anos também sofreu alguns ferimentos na mão e teve de ser operado na sequência do ataque com faca, quando tentava proteger a mãe.



Um emigrante português, armado com uma faca de cozinha, fez uma emboscada e esfaqueou o filho que tentava impedir que este raptasse a mãe, em La Chaux-de-Fonds, na Suíça. Depois disso, o agressor levou a ex-companheira para dentro do carro e conduziu até um precipicio, de onde atirou a viatura, com o intuito de matar a mulher e se suicidar.A mulher de 52 anos foi arremessada para fora do veículo e está nos cuidados intensivos. A operação de resgate, que aconteceu esta terça-feira, demorou horas a ser concluída devido à dificuldade do terreno para alcançar as vítimas que se encontravam feridas com gravidade, avança o Le Matin.