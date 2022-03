Um emigrante português de 35 anos morreu esta segunda-feira ao cair de uma altura de mais de 30 andares de um hotel em Bruxelas, na Bélgica.O alerta foi dado pelas 16h00.Segundo apurou o, a vítima trabalhava há cerca de 6 anos no país no ramo da construção civil.O homem estaria a trabalhar nas obras de requalificação do Hotel Sheraton, em Saint-Josse-ten-Noode, na capital belga.