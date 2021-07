Os meios de socorro foram chamados, mas o óbito foi declarado no local.

Um homem de 51 anos morreu esta terça-feira de manhã em Echternach, no Luxemburgo.De acordo com o site Bom Dia, a vítima terá caído do terceiro andar de um estaleiro onde trabalhava.O trabalhador era natural de Rio de Moinhos, Penafiel, e estava emigrado naquele país há 12 anos, segundo a mesma fonte. Deixa a mulher e três filhas.