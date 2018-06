Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emigrante português morto à facada por outro cidadão luso em França

Corpo será autopsiado nos próximos dias.

15:12

Um emigrante português de 40 anos foi morto à facada na madrugada deste domingo na região da Normandia, em França, por outro cidadão de nacionalidade portuguesa.



O incidente terá acontecido na sequência de uma rixa entre dois homens que partilhavam a mesma residência, com o alerta a ser dado entre as 4h30 e as 5 horas da manhã.



Os guardas militares de Pont-Audemer encontraram o homem deitado no chão, onde acabou por morrer vítima de cardiorrespiratória. Segundo avançou fonte policial, citada pelo jornal Paris-Normandie, os ferimentos eram demasiado sérios.



O suspeito foi detido e presente a tribunal esta segunda-feira, tendo sido indiciado por crime de homicídio.



O corpo será autopsiado nos próximos dias.