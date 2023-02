Emigrante portuguesa que desapareceu há 35 anos procurada pelas autoridades dos EUA

Fall River, nos EUA, há 35 anos. Na altura, Clotilde Arruda Tremblay, natural dos Açores, tinha 33 anos.





The Herald News, as autoridades pedem agora a ajuda da população para encontrar pistas relativas ao caso considerado suspeito.Aquando do desaparecimento, o companheiro de Clotilde, Robert Tremblay, alegou que a mulher o teria deixado por outro homem, informação que nunca foi confirmada. A restante família da desaparecida rejeitou a possibilidade.