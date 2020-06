Emigrantes portugueses na Suíça recebem ajuda alimentar

Com os sinais da crise provocada pela pandemia de Covid-19 a fazerem-se notar em praticamente todo o Mundo, no caso da Suíça muitos são os emigrantes portugueses que vão para as filas para receberem cabazes com alimentos, que são fornecidos por várias instituições."Não são a maioria, mas vi muitos portugueses a irem buscar os cabazes de comida, o que me surpreendeu", afirmou o conselheiro das comunidades na Suíça, José Inácio Sebastião, que recentemente participou numa iniciativa de solidariedade em Genebra.O setor da economia doméstica foi o que mais afetou a comunidade lusa na Suíça, assim como também os trabalhadores temporários.