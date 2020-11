Emirados Árabes Unidos descriminalizam consumo de álcool e proibição de casais solteiros viverem juntos

Os Emirados Árabes Unidos tomaram a decisão história de acabar com as punições nos denominados crimes de "honra" e suspenderam a proibição de casais solteiros de viver juntos e descriminalizaram o consumo de álcool.Todos os cidadãos estrangeiros que vivam no estado do Golfo poderão seguir as leis e regras dos seus países de origem, em detrimento da lei dos Emirados Árabes Unidos, baseada na religião islâmica.Os Emirados Árabes Unidos são um dos grandes destinos turísticos mundiais e a verdade é que a população é cada vez mais composta por migrantes. Estas alterações à lei têm como objetivo "consolidar os princípios de tolerância" no país.Para o diretor executivo da Human Rights Watch, as medidas são "passos positivos para os direitos das mulheres".Estas novas leis incluem ainda punições mais duras para homens que sujeitem mulheres a situações de assédio, avança a media local.