Emirados e Irão debatem aproximação em visita inédita de vice-ministro iraniano

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) debateram esta quarta-feira uma melhoria das tensas relações com o Irão durante uma visita inédita ao país do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano encarregado dos assuntos políticos, Baqeri Kani.

Kani reuniu-se com o conselheiro diplomático do Presidente dos EAU, Anwar Gargash, e o secretário de Estado Khalifa Shaheem, e os três "sublinharam a importância de reforçar as relações sobre a base da boa vizinhança e do respeito mútuo e no âmbito de interesses comuns", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros dos EAU num comunicado.

Também se mostraram disponíveis para trabalhar para "o desenvolvimento e as relações comerciais entre os dois países vizinhos", segundo a nota de imprensa.