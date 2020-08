Emirates paga tratamentos e funerais aos passageiros infetados pela Covid-19

A Emirates Airlines foi a primeira companhia aérea a oferecer um seguro 'Covid-19' a todos os seus passageiros para convencer as pessoas a voltar a voar.

O seguro criado pela companhia aérea do Dubai cobre tratamentos médicos, quarentenas em hóteis e até mesmo funerais a todos os passageiros que contraiam o novo coronavírus durante ou depois de viajar nos seus aviões.

A Emirates garante que todos os seus passageiros tenham acesso ao seguro sendo este gratuito para todos os clientes, independentemente da classe ou destino, e é aplicado automaticamente. O plano cobre gastos médicos até 150 mil euros, quarentena num hotel, durante 14 dias, por 100 euros por dia e 1500 euros em funerais.

Esta medida está ativa desde 23 de julho e permanecerá até 31 de outubro.



"A Emirates orgulha-se de liderar o caminho para aumentar a confiança dos viajantes nas viagens internacionais. Sabemos que as pessoas desejam voar à medida que as fronteiras de todo o mundo reabrem gradualmente, mas procuram flexibilidade e garantias caso algo imprevisto ocorra durante a viagem", avança em comunicado Ahmed Maktoum, CEO do Emirates Group.

A industria da aviação foi muito afetada pela pandemia da Covid-19 e as empresas tendem a criar soluções e adotar novas formas de atrair os clientes.