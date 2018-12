Emirates partilha fotografia de avião coberto de diamantes

"Bling 777", da companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, fez a viagem de Islamabad, no Paquistão, até Milão, em Itália.

Presenting the Emirates ‘Bling’ 777. Image created by Sara Shakeel pic.twitter.com/zDYnUZtIOS — Emirates Airline (@emirates) 4 de dezembro de 2018

A companhia aérea Emirates publicou esta quarta-feira uma fotografia de um avião coberto de diamantes e cristais e deixou a Internet louca. O "Bling 777" – numa referência à aeronave Boeing 777 – é da autoria de Sara Shakeel, uma artista paquistanesa conhecida pelas suas criações com brilhantes.O voo da capital do Paquistão, Islamabad, até à cidade italiana de Milão foi cheio de "brilho", com os diamantes e cristais a soltarem-se no decorrer da viagem. E foi a própria artista a partilhar fotografias de dentro e fora do avião da companhia dos Emirados Árabes Unidos.