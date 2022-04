Emmanuel Macron procura primeiro-ministro de cariz "social e ambiental"

O Presidente francês reeleito, Emmanuel Macron, disse esta quarta-feira que o seu próximo primeiro-ministro será alguém com provas dadas no âmbito social e ambiental, enquanto a esquerda e a direita se organizam para as eleições legislativas em junho.

Na sua primeira visita pós-eleitoral, o Presidente francês foi esta quarta-feira até à cidade de Cergy, perto a Paris, visitar um mercado junto a um bairro social. A visita não teve grande preparação, já que as redações só souberam esta manhã da deslocação improvisada do chefe de Estado, mas centenas de pessoas saíram à rua.

Após a eleição de domingo em que prometeu respostas para os franceses descontentes com a sua liderança, o Presidente prepara agora o seu próximo mandato e a prioridade é encontrar um novo primeiro-ministro que deverá conduzir a maioria do partido de Macron, República em Marcha, nas legislativas de 12 e 19 de junho.