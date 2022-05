Emmanuel Macron visita Berlim na sua primeira viagem após a tomada de posse

O Presidente francês, Emmanuel Mácron, vai a Berlim na segunda-feira para se reunir com o chanceler alemão, Olaf Scholz, na primeira viagem após a reeleição e tomada de posse, anunciou esta quinta-feira em comunicado a Presidência francesa.

Os dois líderes vão reunir-se "para marcar a força do eixo franco-alemão", encontro que será seguido de um jantar de trabalho, segundo a nota do Palácio do Eliseu.

Emmanuel Macron chegará a Berlim depois de participar, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, nas cerimónias do Dia da Europa e na cerimónia de encerramento da Conferência sobre o Futuro da Europa, um ano após o seu lançamento.