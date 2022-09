O corpo de Isabel II repousa desde esta segunda-feira na cripta do Castelo de Windsor junto aos restos mortais do marido, o príncipe Filipe, dos pais, o rei Jorge VI e a rainha-mãe Isabel, e da irmã, a princesa Margarida, após o adeus emocionado de familiares, dignitários mundiais e centenas de milhares de súbditos que durante horas e horas assistiram, nas ruas ou agarrados à TV, ao funeral do século e, também, ao fim simbólico de uma era.









