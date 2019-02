Emojis vão chegar às matrículas dos automóveis já em Março

Com um preço de cerca de 300 euros, estas matrículas estão a levantar várias questões na comunidade.

17:54

Os condutores do estado australiano de Queensland vão passar a poder decorar as matrículas dos seus automóveis com… emojis. O vendedor oficial do estado, a empresa "Personalised Plates Queensland (PPQ)", já está a aceitar pré-reservas e confirmou que esta opção estará disponível a partir do próximo dia 1 de Março.

Esta evolução acaba por ser natural, uma vez que a PPQ já oferecia várias opções de personalização de matrículas automóveis, incluindo cores, temas e até símbolos de equipas desportivas.

"Durante algum tempo já vimos que é possível apoiar a equipa local ou a cidade favorita com um símbolo na matrícula do automóvel. Usar um emoji não será diferente", afirmou Rebecca Michael, porta-voz do "Royal Automobile Club of Queensland", em declarações ao "7 News Brisbane".



