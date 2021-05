Empregada de limpeza reforma-se mas deixa carta a arrasar patrão 'horrível'

Uma mulher que trabalhar como empregada há 35 anos para uma empresa de limpezas decidiu enfrentar o seu patrão, que caracteriza como "horrível", no dia em que se reformou e abandonou o seu cargo.Numa carta dirigida à sua equipa, a mulher incentiva as colegas e a gerente a tratarem as pessoas com respeito. O bilhete deixado à equipa tornou-se viral nas redes sociais e foi amplamente partilhado."Olá, meninas, amanhã será a minha última limpeza para o HSBC [banco onde fazia as limpezas]. Preparei um balde de materiais de limpeza para o próximo empregado, seja ele quem for", começa por escrever."Deixei o emprego depois da maneira como me tratou no escritório, de forma agressiva e cruel, mas isso é um reflexo do seu caráter, não do meu", disse, dirigindo-se ao seu patrão."Daqui para frente, por favor, que todos vocês se lembrem: Num mundo onde se pode ser qualquer coisa, seja gentil. Porque ninguém é melhor que uma empregada", concluiu.