Empregada de mesa salva menino de torturas domésticas depois dos pais lhe negarem comida

Uma empregada de mesa brasileira que trabalha e vive em Orlando, nos Estados Unidos, virou uma espécie de heroína local depois de salvar um menino de 11 anos que, de acordo com a polícia, sofria de tortura dentro de casa.

Flaviane Carvalho, que trabalha no restaurante Mrs. Potanto, estava a atender uma mesa de quatro pessoas no dia de Ano Novo quando reparou que ninguém tinha pedido comida para o menino, que era muito magro e tinha hematomas no rosto e nos braços, disse a polícia em comunicado.

Depois de ver isto, a funcionária mostrou uma placa para a criança que dizia: "Estás bem?". O menino respondeu de volta com um sinal negativo e Flaviane, sem que os pais vissem, voltou a mostrar-lhe uma placa onde se podia ler: "Precisas de ajuda?". O menino respondeu de forma afirmativa com a cabeça e Flaviane chamou imediatamente a polícia.

"Eu também sou mãe e isso foi muito estranho para mim, porque não se nega comida a uma criança, especialmente num restaurante", disse Flaviane Carvalho numa conferência de imprensa convocada pela polícia. "Ainda bem que o miúdo está seguro agora", acrescentou.

De acordo com uma declaração de prisão obtida pelo Orlando Sentinel, Timothy Wilson (34 anos), o padrasto da criança, está acusado de lhe bater com uma vassoura e de o algemar a móveis em casa. Já a mãe, Kristen Swann, de 31 anos, também foi presa e é acusada de negligência infantil.