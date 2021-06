Empregado de bar 'salva' duas mulheres de assédio com mensagem oculta em fatura

This man was harrassssing me and my friend and the bartender passed this note to me acting like it was my receipt ! Legit the type of bartender everyone needs pic.twitter.com/kGTGekNFgl — trinity ? (@trinityallie) June 14, 2021

Um empregado num bar em São Petersburgo, cidade no estado norte-americano da Flórida, está a ser fortemente elogiado nas redes sociais após "salvar" duas mulheres do assédio de um homem com uma mensagem escondida numa fatura.Trinity Allie, uma das mulheres, usou a rede social Twitter para agradecer publicamente a Max Gutierrez, empregado num bar onde a mulher estava com uma amiga.De acordo com a publicação, o comportamento de um outro homem estava a deixá-la desconfortável. Max fingiu estar a entregar a conta para as clientes pagarem para enviar uma mensagem a Trinity: "Se este homem a está a incomodar, coloque o seu cabelo sobre o outro ombro, e eu farei com que seja expulso. Ele está a deixar-me incomodado".A nota com a instrução escondida permitiu que a cliente denunciasse o comportamento do homem que a incomodava e este foi expulso pelo por Max Gutierrez."Este homem estava a assediar-me a mim e à minha amiga e o empregado passou-me este bilhete agindo como se fosse a fatura! Este é o tipo de empregado que todos precisamos", descreveu.A publicação tornou-se viral com milhares de utilizadores a elogiar o comportamento de Gutierrez, chamando-o mesmo de herói sem capa, que não ignorou a situação e fez algo para a resolver. "Nem todos os heróis precisam de usar capa", escreveu um utilizador.