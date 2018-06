Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empregado de limpeza de universidade recebe dinheiro de alunos para concretizar sonho

Herman Gordon, de 65 anos, admitiu não ter conseguido conter as lágrimas, nos Estados Unidos.

16:55

Herman Gordon, de 65 anos e empregado de limpeza da Universidade de Bristol, em Inglaterra, recebeu cerca de 1700 euros por estudantes para visitar a família na Jamaica e revelou estar ainda "em choque".



O homem chorou quando recebeu o envelope dos alunos, que criaram uma página de crowdfundind - com mais de 230 doações - para lhe oferecer, a si e à sua esposa, uma viagem até à Jamaica por uma semana.



"Nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Há aqui dinheiro para duas semanas, estou a negociar com um agente de viagens para conseguir fazer um bom negócio", adiantou Gordon, em declarações ao Daily Mail.



Herman Gordon recebeu esta viagem dos alunos uma vez que estava sempre a falar da sua família, que está na Jamaica, e contou com a bondade deles para realizar esse desejo.