Emprego de sonho oferece salário para cuidar de gatos em ilha paradisíaca

Candidaturas estarão abertas até ao final do mês de agosto.

A oferta pode parecer boa demais, mas é real. Estão abertas as candidaturas para um emprego de sonho onde o trabalhador é pago para cuidar de 55 gatos em Sira, uma ilha paradisíaca na Grécia. God’s Little People Cat Rescue é a organização responsável pela oferta de sonho. Uma publicação no Facebook deu a conhecer a mais recente oferta de emprego no santuário de gatos, no passado dia 5 de agosto.

Além de ternura e amor dos felinos, o novo empregado terá alojamento totalmente gratuito, com água e eletricidade incluídas e ainda um salário ao final do mês. Se estas características não são suficientemente atraentes, é de salientar ainda que a casa tem vista direta para o mar Egeu e um vasto jardim para aproveitar o dia com as dezenas de felinos a seu cargo.

A casa localiza-se numa ilha grega tranquila e silenciosa. Os candidatos devem ter carta de condução e muito amor pelos animais. "Para além de alimento, os gatos precisam de muito amor e atenção", acrescenta a organização responsável pela iniciativa.

O trabalho requer um compromisso de seis meses, sendo necessárias duas a três semanas de voluntariado para perceber se os felinos se adaptam ao candidato.

O emprego na ilha paradisíaca grega, isolada do mundo e rodeada apenas dos sons da natureza e das dezenas de gatos, só está a aceitar candidaturas até ao final de agosto e a concorrência prevê-se feroz.