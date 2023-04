A empresa australiana Latitude Financial afirmou, esta terça-feira, que recusou pagar um resgate exigido por piratas informáticos que roubaram os dados pessoais de milhões de clientes.

A empresa financeira de crédito informou em março que os 'hackers' tinham roubado a informação pessoal de cerca de 14 milhões dos seus clientes australianos e neozelandeses.

A Latitude Financial disse ter recebido recentemente uma nota de resgate do grupo e que a ignorou, de acordo com os conselhos do Governo.