Autorizado início de obras no Museu Nacional do Rio de Janeiro

Museu foi destruído pelas chamas no início do mês e perdeu grande parte do acervo.

Por Lusa | 02:17

Uma empresa brasileira foi autorizada esta sexta-feira a iniciar as obras de reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, destruído pelas chamas no início do mês e que perdeu grande parte do acervo.

A empresa brasileira Concrejato Engenharia , especializada na restauração do património histórico e arquitetónico, assinou um contrato com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsável pelo museu, que permite iniciar o trabalho de recuperação.

O acordo foi possível após a libertação de 8,9 milhões de reais (cerca de 1,9 milhões de euros) por parte Ministério da Educação do Brasil.