Empresa coreana oferece funerais para os vivos

A Hyowon Healing Center, na Coreia do Sul, está a oferecer funerais gratuitos aos vivos. O principal propósito desta iniciativa é consciencializar os participantes para a importância da vida bem como os objetivos pessoais de cada indíviduo.25.000 pessoas já participaram nestas cerimónias fúnebres que incluem roupas a rigor, escritura do testamento, sessão fotográfica para a criação da lápide e a possibilidade de ficar durante dez minutos num caixão.Cho Jae-Hee, uma das participantes, contou à Reuters que, após se submeter às cerimónias, tomou mais consciência da morte e ganhou uma nova perceção da vida.Depois da Coreia atingir, em 2016, uma taxa de suicídio de 20.2 por 100.000 habitantes - quase o dobro da média global (10.53) - Jeong Yong-Mum, responsável pelo centro, afirmou pretender ajudar principalmente as pessoas que pensam pôr termo à vida.Yong-Mum explicou que pretende consciencializar os visitantes para a necessidade de valorizar a única vida que se tem e para a necessidade da busca pelo perdão e reconciliação a nível individual, familiar e social.