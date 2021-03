Empresa cria crocodilos em cativeiro para fabricar malas de luxo

Uma empresa de artigos de moda francesa tem uma grande área onde se dedica à criação de crocodilos, cujas peles são utilizadas no fabrico de malas e bolsas. A propriedade fica a norte da Austrália, onde vive uma espécie que apresenta escamas ideais como matéria-prima para os acessórios.

Na última década, as marcas têm respondido à forte procura por produtos luxuosos e, no final do mês de fevereiro, a atividade é mais intensa, pois coincide com a época em que existem mais ovos de crocodilo. Cerca de quatro mil são colocados em incubadoras com temperaturas a rondar 33ºC para acelerar o nascimento dos répteis.

O diretor de duas quintas instaladas no país, Bem Hindle, revelou que "há um maior interesse por machos, porque crescem mais rápido."

Entretanto, o presidente do setor de crocodilos da União Internacional para a Proteção da Natureza, Grahame Webb, defendeu a exploração dos animais como um compromisso necessário para a preservação da espécie, perto da extinção nos anos 60.