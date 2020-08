Empresa de Donald Trump investigada por fraudes bancárias e de seguros

O procurador de Nova Iorque, Cyrus R. Vance Jr., anunciou esta segunda-feira que Donald Trump e a sua empresa estão a ser investigados por possíveis fraudes bancárias e de seguros.O gabinete de Cyrus R. Vance Jr. divulgou a investigação num novo processo judicial federal.Em causa está a declaração de impostos por parte de Donald Trump que o presidente dos Estados Unidos quis bloquear mas que viu o seu pedido recusado por parte do Supremo Tribunal dos EUA.O foco da investigação criminal não foi divulgado, mas a procuradoria argumenta que as notícias sobre as práticas comerciais do magnata no passado deixam base legal suficiente para que o mesmo seja investigado.Em atualização