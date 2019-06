Falcon Heavy’s side boosters have landed at SpaceX Landing Zones 1 and 2! — SpaceX (@SpaceX) 25 de junho de 2019

A empresa de Elon Musk, SpaceX, lançou com sucesso, esta terça-feira, o terceiro foguetão para o espaço. Descolou do Centro Espacial Kennedy, na Florida, e a missão foi declarada como bem sucedida, mesmo sendo considerado o "lançamento mais difícil de todos os tempos".No interior do Falcon Heavy estavam 24 satélites, um relógio atómico da NASA e os restos mortais de 152 pessoas.No entanto, a SpaceX não conseguiu concluir com sucesso a aterragem dos três propulsores. Os dois exteriores aterraram sem qualque rproblema, no entanto, o propulsor central acabou por cair ao mar, segundo o The Verge.