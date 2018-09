Empresa israelita cria mochilas à prova de bala para proteger alunos de tiroteios

Negócio surgiu como proteção para os jovens em possíveis tiroteios nas escolas americanas.

Uma empresa israelita tornou-se um sucesso depois de criar uma linha de mochilas à prova de bala. A inovação está a ser comercializada nos Estados Unidos na sequência dos tiroteios nas escolas.

De acordo com a imprensa internacional, a mochila é aparentemente normal e transforma-se num colete à prova de bala em menos de dois segundos. O modelo da mochila da Masada Armour torna-se inovadora porque cobre não só as costas mas também o peito com um colete, e foi certificada pelo Exército e Polícia israelita.

A empresa garante ter vendido centenas de mochilas à prova de bala para os Estados Unidos, nos últimos meses.

De acordo com a imprensa internacional, o modelo primário pesa 2,9 kg e custa cerca de 429 euros. Uma versão melhorada, embora mais pesada, consegue travar balas de armas mais potentes, mas o seu preço sobe para os 600 euros. Koren, presidente da Masada Armour, avança que a empresa está trabalhar num modelo mais leve e pequeno, adaptado a crianças.

A invenção das mochilas à prova de bala já tinha surgido logo após o massacre ocorrido em fevereiro, numa escola em Parkland, na Florida, que vitimou 17 pessoas. A Bullet Blocker e a Guard Dog Security foram algumas das empresas pioneiras no novo nicho de mercado nos Estados Unidos. Uma mochila com estas funções chega a custar algumas centenas de dólares.