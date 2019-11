Empresa online bate recorde de mais de 30 mil milhões em vendas no dia dos solteiros

A retalhista online Alibaba voltou a quebrar um recorde de vendas no dia dos solteiros. Na tarde de segunda-feira, a empresa já somava 30,5 mil milhões de dólares em vendas, o total atingindo nas 24 horas do evento no ano anterior, avança a CNBC.



O dia dos solteiros, também conhecido como o "11 duplo", celebra-se a 11 de novembro todos os anos. A retalhista oferece grandes descontos durante um dia inteiro em todas as suas plataformas.

Este ano, a Alibaba alargou a base de artigos com desconto e investiu fortemente no marketing. A fórmula assentou sobretudo no livestreaming, com a empresa chinesa a contratar celebridades como Kim Kardashian para estas anunciarem, através das respetivas redes sociais, que determinados produtos vão estar sujeitos a descontos nas plataformas da Alibaba.



O recorde de 30,5 mil milhões de dólares obtido no ano passado superou o montante angariado em qualquer um dos grandes dias de promoções nos Estados Unidos, como a Black Friday e a Cyber Monday. O arranque forte deixou antever a tendência: na primeira hora do evento, já estavam vendidos itens no valor de 21 mil milhões de dólares. Passada mais meia hora, já estava ultrapassado o total de vendas registado em 2016.

O artigos mais vendidos foram os smartphone Huawei Mate 30 Pro, que suporta tecnologia 5G, e o iPhone 11 Pro ou o Pro Max.