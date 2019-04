Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empresa pioneira oferece folga extra às mulheres durante o período menstrual

Grupo sediado no Egipto confia a 100% nas suas funcionárias e não pede comprovativo médico que confirme a folga nem faz desconto salarial referente ao dia.

Uma empresa egípcia tornou-se na primeira empresa do mundo a dar às mulheres um dia de folga extra, todos os meses, durante o período menstrual.



A empresa de marketing digital ‘Shark and Shrimp’ não pede o comprovativo médico que confirme a folga e não faz desconto extra salarial.



"É uma opção à disposição de todas as funcionárias do sexo feminino, que podem escolher que dia do período querem tirar", afirmou o gabinete de Recursos Humanos da empresa do Cairo, em entrevista ao Independent.



"Confiamos nos nossos funcionários a 100% e sabemos que esta decisão não vai ser alvo de abuso", acrescentou a ‘Shark and Shrimp’, indicando que no início os funcionários ficaram chocados, visto que o tema não é falado muito abertamente no Médio Oriente e no Norte de África.



Recorde-se que o ciclo menstrual, composto por duas fases distintas, envolve variações hormonais. Embora aconteça com todas as mulheres, os seus efeitos variam de mulher para mulher, com maior ou menor intensidade. Pode, porém, causar sintomas como dores em todo o corpo ou alterações de humor com passagem repentina da depressão à euforia.