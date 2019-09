Empresária admitiu ‘affair’ com Boris Johnson

A ex-modelo e empresária norte-americana Jennifer Arcuri, que está no centro de um escândalo de favorecimento ilícito por parte de Boris Johnson quando este era presidente da Câmara de Londres, confessou a amigos que os dois mantiveram um ‘affair’, noticiou o ‘Sunday Times’. A revelação vem aumentar ainda mais a pressão sobre Johnson, que está a ser investigado por suspeita de conduta imprópria.

O alegado relacionamento íntimo foi confirmado ao ‘Times’ por antigas colegas de Arcuri e por um militante conservador não identificado. "Ela disse-me que andavam a dormir juntos", afirmou aquela fonte. O ‘affair’ foi também confirmado pelo jornalista David Enrich, editor financeiro do ‘New York Times’, que diz ter falado com várias amigas da empresária em 2013, ano em que ela conheceu Johnson. A imprensa britânica diz ainda que Johnson era uma "visita regular" no apartamento de Arcuri em Londres.

A polícia abriu na sexta-feira uma investigação contra Johnson por suspeita de ter aprovado um financiamento público de mais de 100 mil euros a uma empresa de Arcuri quando era presidente da Câmara de Londres. A empresária terá igualmente acompanhado Johnson em várias deslocações oficiais ao estrangeiro. O PM garantiu ontem que "foi tudo feito de acordo com as regras".