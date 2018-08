Mulher enriquece a produzir fraldas para galinhas

Invenção tornou-se um sucesso e Julie Baker já exporta o produto para todo o mundo.

13:24

A empresária Julie Baker teve uma ideia que lhe valeu um negócio de sucesso, assim que a sua filha decidiu ter uma galinha como animal de estimação, em New Hampshire, nos Estados Unidos.Depois de comprar a ave, esta sujava muito a casa e a empresária decidiu produzir uma fralda com a ajuda de um tutorial do Youtube.

À procura de uma solução eficaz para o seu problema, Julie percebeu que na fralda não estava só a solução para ela, mas também um potencial negócio de sucesso.



Nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália as galinhas são vistas como animais de estimação, tornando o produto muito útil entre os donos das galinhas.

De acordo com a imprensa americana, a empreendedora Julie tem vendido cerca de 500 a 1000 fraldas por mês, arrecadando cerca de 15,50€ por cada uma delas.

Pampered Poultry é o nome da marca fundada pela empresária que já tem um site onde as vendas aumentam de dia para dia. As fraldas não são descartáveis e podem ser lavadas na máquina, sendo feitas de algodão.

No mesmo site são postos à venda outros produtos para as galinhas de estimação, entre eles roupas e lacinhos com diversos tamanhos e padrões.