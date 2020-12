Empresário de 74 anos paga dívidas de água e luz a 114 famílias

O Natal é uma época propensa à generosidade das pessoas. E num ano marcado pela pandemia da Covid-19, toda a ajuda é bem-vinda.Foi o que decidiu fazer Michael Esmond. O empresário da Florida, nos EUA, decidiu cobrir as dívidas de água e eletricidade a 114 famílias.Mas esta não é a primeira vez que Esmond decide tornar a vida de alguém melhor. Em 2019, o empresário pagou as contas a 36 famílias na sua comunidade em Gulf Breeze. Este ano, para além do impacto económico provocado pela pandemia, o furacão Sally deixou um rasto de destruição. Michael, de 74 anos, decidiu então aumentar o valor da ajuda e este ano poderá ajudar até cerca de três vezes mais famílias."O furacão Sally atingiu-nos com força e feriu muitas pessoas", relembrou o empresário numa entrevista à CNN.Esmond doou cerca de 6.288 euros (aproxidamente 7615 dólares) para pagar as dívidas de 114 famílias. De acordo com uma cobradora dos serviços públicos daquela cidade, os residentes serão notificados ainda esta semana.O proprietário da Gulf Breeze Pools and Spas revelou que, apesar da pandemia, a empresa teve um ano bom. "Tivemos um bom ano e é por isso que quero compartilhar o que tenho com as pessoas que precisam", admitiu."Ainda que o nosso país e a nossa cidade estejam a passar atualmente por alguns dos anos mais difíceis, ainda existem pessoas que são generosas e gentis e realmente querem ajudar os outros", destacou Oliver, supervisor nos serviços públicos da cidade.O empresário espera que, ao fazer a sua parte, tal gesto alivie o stress de muitas famílias norte-americanas nesta época natalícia.