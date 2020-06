Empresas chinesas estreiam-se como doadoras globais face à pandemia de covid-19

A elite empresarial da China estreou-se como doadora humanitária internacional, à medida que a pandemia da covid-19 se alastrou por todo o mundo, adotando práticas dos bilionários norte-americanos, europeus e japoneses.

Jack Ma, o homem mais rico da China, e outros magnatas chineses, doaram centenas de milhões de dólares em equipamento médico, alimentos e dinheiro, a dezenas de países.

Ma, fundador do gigante do comércio eletrónico Alibaba Group e membro do Partido Comunista Chinês, ajudou a pagar por 1.000 ventiladores entregues aos hospitais de Nova Iorque, em abril. A fundação de Ma ofereceu ainda ventiladores, máscaras e outro equipamento a países em África, América Latina, Ásia e Europa, incluindo Portugal.